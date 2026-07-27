Il Grande Sentiero | 40 appuntamenti tra cinema libri e montagna

Da ecodibergamo.it 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal 20 agosto al 6 settembre, a Bergamo e zone limitrofe, si svolge la rassegna “Il Grande Sentiero” organizzata da Lab 80. L’evento comprende quaranta appuntamenti tra proiezioni cinematografiche, incontri, spettacoli, laboratori e presentazioni di libri. Le attività si svolgono in diversi luoghi tra città, valli e rifugi di montagna. La rassegna propone un programma vario con eventi distribuiti sul territorio locale.

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LA RASSEGNA. Dal 20 agosto al 6 settembre la rassegna di Lab 80 propone film, incontri, spettacoli e laboratori tra Bergamo, valli e rifugi. Quaranta appuntamenti tra film, incontri, presentazioni di libri, spettacoli, laboratori ed esperienze sul territorio. Dal 20 agosto al 6 settembre torna «Il Grande Sentiero», la rassegna itinerante di Lab 80 dedicata al rapporto tra persone, ambiente e montagna. La diciottesima edizione toccherà Bergamo, Vedeseta, Carona, Astino, Cornello dei Tasso, la Val Gerola, Bruntino, Gromo, Vilminore di Scalve e la Malga Lunga di Sovere. In programma venti film, quasi tutti in anteprima provinciale, affiancati da incontri con registi, scrittori e divulgatori. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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