Dal 20 agosto al 6 settembre, a Bergamo e zone limitrofe, si svolge la rassegna “Il Grande Sentiero” organizzata da Lab 80. L’evento comprende quaranta appuntamenti tra proiezioni cinematografiche, incontri, spettacoli, laboratori e presentazioni di libri. Le attività si svolgono in diversi luoghi tra città, valli e rifugi di montagna. La rassegna propone un programma vario con eventi distribuiti sul territorio locale.

LA RASSEGNA. Dal 20 agosto al 6 settembre la rassegna di Lab 80 propone film, incontri, spettacoli e laboratori tra Bergamo, valli e rifugi. Quaranta appuntamenti tra film, incontri, presentazioni di libri, spettacoli, laboratori ed esperienze sul territorio. Dal 20 agosto al 6 settembre torna «Il Grande Sentiero», la rassegna itinerante di Lab 80 dedicata al rapporto tra persone, ambiente e montagna. La diciottesima edizione toccherà Bergamo, Vedeseta, Carona, Astino, Cornello dei Tasso, la Val Gerola, Bruntino, Gromo, Vilminore di Scalve e la Malga Lunga di Sovere. In programma venti film, quasi tutti in anteprima provinciale, affiancati da incontri con registi, scrittori e divulgatori. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - «Il Grande Sentiero»: 40 appuntamenti tra cinema, libri e montagna

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Il Grande Sentiero 2026 – Trailer

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