il governo ha ripristinato lo sconto soltanto sulle accise del gasolio

Il governo ha ripristinato lo sconto sulle accise del gasolio durante il Consiglio dei ministri di lunedì sera, in risposta all’aumento del prezzo del carburante. La decisione arriva dopo che il costo del gasolio era cresciuto negli ultimi giorni, a causa della chiusura dello stretto di Hormuz e delle tensioni in Medio Oriente. Nessun intervento è stato annunciato su altri carburanti o sui prezzi generali.

Nella riunione del Consiglio dei ministri di lunedì sera il governo ha ripristinato lo sconto sul prezzo del gasolio, che negli ultimi giorni è tornato ad aumentare a causa della nuova chiusura dello stretto di Hormuz e dei timori di un ulteriore allargamento della guerra in Medio Oriente. Lo sconto sul gasolio sarà di 17 centesimi al litro, che comprendono la riduzione delle accise e dell’IVA, mentre non ci saranno sconti per il prezzo della benzina. Il gasolio era arrivato a costare in media 2,18 euro al litro, dunque dovrebbe tornare a poco più di 2 euro. Lo sconto entrerà in vigore dalla mezzanotte del 28 luglio e durerà fino al 6 di agosto. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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