Il Festival del Podcasting compie dieci anni e guarda al futuro dell’audio

Da ilsole24ore.com 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Festival del Podcasting si svolge a Milano il 2 e 3 ottobre, celebrando i dieci anni di attività. L’evento è dedicato a professionisti e creatori di contenuti audio, con iniziative come il Podcast Pitch. La manifestazione si concentra sul settore del podcasting, offrendo spazi di confronto e presentazioni di progetti. È il principale appuntamento italiano dedicato a questo comparto, che si rivolge a chi opera nel campo dell’audio digitale.

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Il 2 e 3 ottobre a Milano torna il primo e più longevo evento italiano dedicato al podcasting. Due giornate per industry e creator con Podcast Pitch, workshop, il Premio Pod24, promosso da 24Ore Podcast, il debutto del Premio per i branded podcast e, in esclusiva, la presentazione dei dati NielsenIQ per Audible sulle abitudini d’ascolto degli italiani. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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