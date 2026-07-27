Il dramma silenzioso dei professori fantasma | quando lo Stato ti dà un ruolo ma ti toglie la vita

Il presidente del Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani ha denunciato la presenza di insegnanti che lavorano senza essere riconosciuti ufficialmente, definendoli “professori fantasma”. Questi docenti sono stati assegnati a ruoli ma non ricevono retribuzione né tutela, vivendo in una condizione di assenza di diritti e di stabilità lavorativa. La questione riguarda insegnanti che operano senza un contratto regolare, spesso senza conoscere il proprio stato occupazionale.

Romano Pesavento, presidente del Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani, ha buttato sul tavolo una bomba silenziosa. Ha scritto una nota in cui, con parole misurate ma pesanti come macigni, descrive ciò che migliaia di insegnanti italiani vivono ogni giorno: la progressiva trasformazione del proprio lavoro in una condizione di povertà. E non parla di precari, attenzione. Parla di docenti di ruolo. Di quelli che il concorso l’hanno vinto, che hanno giurato fedeltà allo Stato e che, per anni, si fanno il mazzo nelle scuole del Nord o del Centro, lontani da mariti, mogli, figli e genitori. Leggendo il suo intervento, mi sono fermato su una frase che forse è passata in sordina ma che è la chiave di tutto: “Il docente di ruolo fuori sede è personale stabilmente inserito nell’organico dello Stato”. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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AI DramaI Signed a Soul Contract with a Demon, Then Made My Bullies Eat Their Sins

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