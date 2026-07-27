Il cordoglio del Napoli per Spalletti è morta la madre Ilva

Da anteprima24.it 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tempo di lettura: < 1 minuto Un grave lutto ha colpito Luciano Spalletti, che piange la scomparsa della mamma. La signora Ilva aveva 93 anni e viveva a Spicchio?Sovigliana, una frazione di Empoli. “Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli si stringono attorno a mister Luciano Spalletti in questo momento di profondo dolore per la scomparsa della cara mamma Ilva ” è il messaggio di cordoglio da parte del club partenopeo per l’allenatore bianconero.  L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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il cordoglio del napoliLutto per Luciano Spalletti. Il cordoglio del Napoli per la morte della madre IlvaIl Napoli si è subito stretto attorno al suo ex allenatore Luciano Spalletti, nelle ore della notizia della morte della madre Ilva all'età di 93 anni a Sovigliana in provincia di Firenze. tuttomercatoweb.com

il cordoglio del napoliLutto per Spalletti, il messaggio del Calcio Napoli per la madreAveva 93 anni, messaggio di cordoglio da parte del Napoli ... msn.com

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