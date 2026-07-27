Il cordoglio del Napoli per Spalletti è morta la madre Ilva

Tempo di lettura: < 1 minuto Un grave lutto ha colpito Luciano Spalletti, che piange la scomparsa della mamma. La signora Ilva aveva 93 anni e viveva a Spicchio?Sovigliana, una frazione di Empoli. “Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli si stringono attorno a mister Luciano Spalletti in questo momento di profondo dolore per la scomparsa della cara mamma Ilva ” è il messaggio di cordoglio da parte del club partenopeo per l’allenatore bianconero. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Luciano Spalletti perde la mamma Ilva: il cordoglio del Napoli

Leggi anche: Lutto in casa Spalletti, è morta la madre. Il messaggio di cordoglio dell’Inter

Temi più discussi: Morto il papà di Sarri, aveva 97 anni: il cordoglio di Atalanta e Lazio; Lutto per l'ex Torino e Napoli Francini: dopo una lunga malattia è morta la figlia di 28 anni. Il cordoglio di Cairo; Morto Peppino Di Capri, il cordoglio dell'Italia. Manfredi: Indimenticabile. De Laurentiis: Amico sincero e generoso; Lutto per l'ex calciatore di Torino e Napoli Francini: morta la figlia 28enne.

Lutto per Luciano Spalletti. Il cordoglio del Napoli per la morte della madre IlvaIl Napoli si è subito stretto attorno al suo ex allenatore Luciano Spalletti, nelle ore della notizia della morte della madre Ilva all'età di 93 anni a Sovigliana in provincia di Firenze. tuttomercatoweb.com

IL CORDOGLIO - La SSC Napoli su X: Il Presidente De Laurentiis e tutta la SSC Napoli si stringono attorno a Maurizio Sarri in questo momento di dolore per la scomparsa del papà ift.tt/Lx7nlWX x.com

Il cordoglio della città per Ninni Panzera: Ha lasciato un segno indelebile reddit

Lutto per Spalletti, il messaggio del Calcio Napoli per la madreAveva 93 anni, messaggio di cordoglio da parte del Napoli ... msn.com