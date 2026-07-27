Il Chelsea non ha finito con il mercato dice Alonso che escogita un piano per accoppiare Rogers e Palmer

Xabi Alonso ha dichiarato che il Chelsea non ha concluso le operazioni di mercato e ha un piano definito per il futuro. Secondo le sue parole, il club continua a lavorare su possibili acquisti e strategie di rafforzamento. Non sono stati forniti dettagli sui giocatori o sulle tempistiche. La squadra sta valutando diverse opzioni per migliorare la rosa in vista della prossima stagione.

2026-07-27 09:48:00 Breaking news: Xabi Alonso afferma che il lavoro del Chelsea nel mercato dei trasferimenti non è ancora finito ed è fiducioso che il club abbia un “piano chiaro” per il futuro. La filosofia del Chelsea è apparsa spesso confusa nelle ultime stagioni a causa dell’enorme turnover dei giocatori e dell’attenzione nel dare priorità ai giovani rispetto all’esperienza. I risultati in campo sono stati deludenti e si avviano al 202627 senza il calcio europeo. Alonso è una nomina entusiasmante come capo allenatore ed è stato sostenuto quest’estate con gli acquisti di Morgan Rogers, Marco Palestra, Geovany Quenda ed Emmanuel Emegha. Anche il nazionale francese Maxence Lacroix è pronto a trasferirsi allo Stamford Bridge dal Crystal Palace. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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