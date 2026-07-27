Il Castelnuovo al via ancora più green per l’ottava stagione di fila in Promozione

Notizia in breve

Il Castelnuovo ha avviato la sua ottava stagione consecutiva in Promozione, con la presentazione ufficiale tenutasi presso un ristorante locale nei giorni scorsi. La squadra ha annunciato un incremento delle iniziative ecologiche, puntando a rendere la propria attività ancora più sostenibile. La presentazione ha coinvolto i membri dello staff e i tifosi, senza ulteriori dettagli sui programmi specifici. La società ha confermato l’intenzione di mantenere un occhio di riguardo per l’ambiente anche in questa stagione.