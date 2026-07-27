Il Castelnuovo al via ancora più green per l’ottava stagione di fila in Promozione
Il Castelnuovo ha avviato la sua ottava stagione consecutiva in Promozione, con la presentazione ufficiale tenutasi presso un ristorante locale nei giorni scorsi. La squadra ha annunciato un incremento delle iniziative ecologiche, puntando a rendere la propria attività ancora più sostenibile. La presentazione ha coinvolto i membri dello staff e i tifosi, senza ulteriori dettagli sui programmi specifici. La società ha confermato l’intenzione di mantenere un occhio di riguardo per l’ambiente anche in questa stagione.
L’ottava stagione di fila in Promozione è cominciata per il Castelnuovo con la presentazione ufficiale che si è svolta presso il ristorante Ca’ Bianca nei giorni scorsi. Dopo la salvezza in rimonta della scorsa stagione, i biancazzurri affidati per il terzo anno di fila a mister Marco Casagrandi, partono come sempre per cercare di restare lontani dalla zona calda e fare da guastafeste, come quando due anni fa arrivarono in zona playoff. "Il nostro obiettivo – spiega il dg Fabrizio Casagrandi – resta sempre quello di fare una buona stagione nel segno dei giovani, quest’anno ancora di più perché dal mercato sono arrivati solo giovani, fra cui... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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