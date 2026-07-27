Sabato sera nel Parco Centrale di Follonica si sono svolte le celebrazioni del Carnevale, con carri allegorici, maschere e figuranti in costumi storici. I rioni coinvolti hanno organizzato una sfilata che ha attirato numerosi spettatori, creando un’atmosfera di festa e divertimento. La manifestazione ha visto la partecipazione di gruppi in costume e figuranti con elementi storici, tra cui anche centurioni, contribuendo a ricreare un’atmosfera di festa tradizionale. La serata ha concluso una giornata dedicata alle celebrazioni carnevalesche.

Sabato i rioni del Carnevale di Follonica e i loro carri sono riusciti nuovamente a proporre una serata fatta di stupore e divertimento per grandi e piccini attraverso la versione estiva della sfilata che per la seconda volta si è svolta nel Parco Centrale, confermando il circuito circolare dell’anno scorso, mentre nell’area spettacoli si sono concentrati gli stand enogastronomici, le zona gestite dall’Associazione Carnevale e Radio Diffusione Follonica e l’area gonfiabili per i più piccoli. Durante la serata la strada del circuito si è riempita di gente in maschera, tra cui bambini e i loro genitori vestiti da protagonisti di film Disney o di manga e anime popolari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Carnevale nel Parco Centrale. Maschere, carri e pure i centurioni. La notte si riempie di feste e storia

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