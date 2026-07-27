I vescovi dell’Africa orientale hanno chiesto di garantire istruzione e lavoro dignitoso ai giovani, definendoli “partner autentici” nella missione della Chiesa. Hanno invitato i leader politici a promuovere politiche che favoriscano la partecipazione giovanile nella società, concentrandosi sulla dignità umana e sull’accesso all’istruzione. La richiesta è stata presentata durante un incontro regionale, senza riferimenti a specifici provvedimenti o interventi.

Valerio Palombaro - Città del Vaticano I giovani dell’Africa orientale devono essere «partner autentici» nella missione della Chiesa. E i leader politici della regione devono incentivare la loro partecipazione nella società tramite politiche in favore della dignità umana e dell’accesso all’istruzione. È questo il cuore del messaggio diffuso ieri al termine della 21ª Assemblea plenaria dell’Associazione delle Conferenze episcopali dell’Africa orientale (Amecea), che dal 19 al 26 luglio ha visti riuniti a Nairobi i circa 140 vescovi delle nove Conferenze membro (Kenya, Etiopia, Eritrea, Malawi, Tanzania, Uganda, Zambia, Sud Sudan e Sudan), oltre che quelli delle regioni associate di Gibuti e Somalia. 🔗 Leggi su Vaticannews.va

© Vaticannews.va - I vescovi dell'Africa orientale chiedono istruzione e lavoro dignitoso per i giovani

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