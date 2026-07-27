i vescovi della campania su legge regionale suicidio assistito

I vescovi della Campania hanno pubblicato una nota sulla legge regionale sul suicidio assistito, sottolineando la necessità di tutelare la vita fragile e di evitare che nessuno venga lasciato solo. La discussione sulla legge continua mentre la Chiesa si espone con questa presa di posizione.

La Chiesa campana interviene sul dibattito regionale: una nota richiama alla tutela della vita fragile e alla necessità di non lasciare nessuno solo, mentre procede l’esame della legge sul suicidio medicalmente assistito. Un appello alle istituzioni perché ogni scelta avvenga nel segno della cura e della responsabilità. Servizio di Cesare Cavoni RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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