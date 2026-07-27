G iochi di colpe è il titolo della nuova puntata di Melek – Il coraggio di una madre, in onda stasera alle 21.40 su Real Time. Le colpe sono quelle di chi ha compiuto azioni che hanno innescato conseguenze gravi. Primo tra tutti, Adnan, che ha provato a uccidere Defne e Ömer e adesso si dà alla fuga. Altri, invece, hanno avuto un ruolo cruciale nel gioco al massacro ai danni di Melek e dei suoi figli: Alpay, Kenan, Cumali, Seyit Ali, e non solo. Cosa vedere su Netflix a luglio 2026: le novità tra serie tv, film e documentari X Leggi anche › Cosa succede nella nuova puntata di “Melek – Il coraggio di una madre” di stasera Melek – Il coraggio di una madre, puntata 27 luglio 2026: anticipazioni. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - I Karadag e i Sirhan in preda alla disperazione, Halil allontana Alpay, Kenan mente e Funda lo scopre

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Si parla di: Melek - Il coraggio di una madre: Adnan vuole uccidere Defne e Ömer; Melek - Il coraggio di una madre | il figlio di Kenan è in cerca di vendetta e i due innamorati sono in serio pericolo.

Melek Il coraggio di una madre, la puntata Partenze: nuove sorprese per i Karadag, Alpay pronto a partire con i figliLunedì 16 marzo è in onda la puntata Partenze di Melek Il coraggio di una madre. La soap opera è visibile dalle ore 21:25 circa, su Real Time. Melek Il coraggio di una madre Partenze, regista e dove è ... maridacaterini.it