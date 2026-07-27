Il Hyundai Ioniq 5 2027 ha tre nuovi allestimenti e introduce la telecamera per il monitoraggio del conducente e la connettività 5G. Le batterie disponibili sono da 63 e 84 kWh, con un’autonomia massima di 570 km. I prezzi partono da 42.000 euro. La vettura presenta anche un calo dei prezzi rispetto alle versioni precedenti.

Il crossover elettrico introduce la telecamera per il monitoraggio del conducente, la connettività 5G e tre nuovi allestimenti. Batterie da 63 o 84 kWh, fino a 570 km di autonomia e prezzi da 42.800 euro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Hyundai Ioniq 5 2027: cambiano gli allestimenti, scende il prezzo

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