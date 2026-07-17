Hyundai ha aperto gli ordini della nuova IONIQ 5 Model Year 2027, con prezzi ufficiali a partire da 42.800 euro. La gamma italiana si compone ora di tre allestimenti: XTech, Business e XClass, senza più riferimenti ai vecchi nomi. L’auto, un crossover elettrico, viene proposta con una riorganizzazione completa dell’offerta, mantenendo la versione base a prezzo invariato.

Hyundai apre gli ordini della IONIQ 5 Model Year 2027 e riorganizza tutta l’offerta italiana del suo crossover elettrico. Spariscono i vecchi nomi degli allestimenti: la gamma ora si articola su XTech, Business e XClass, con prezzi chiavi in mano da 42.800 a 58.900 euro. Debuttano di serie la telecamera In Cabin Camera che monitora l’attenzione del conducente e il nuovo eCall di emergenza con connettività 5G. Il listino è in vigore dal 6 luglio 2026 e la nomenclatura è la stessa già adottata dal resto della gamma Hyundai. Cosa cambia con il Model Year 2027. Resta un capitolo a parte la IONIQ 5 N, la sportiva da 650 CV, che non rientra nella nuova struttura a tre allestimenti. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Nuova Hyundai IONIQ 5 2027: davvero da 42.800 euro?

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Así es el nuevo Hyundai Ioniq 3 2027

Notizie e thread social correlati

Hyundai Ioniq 9: come viaggiare in un salotto hi-techHyundai presenta la nuova Ioniq 9, un SUV elettrico che si distingue per il suo stile moderno e le tecnologie integrate.

Nuova Hyundai Bayon 2027: come sarà il nuovo crossover da città?Durante i test invernali in Scandinavia, sono stati avvistati prototipi camuffati della nuova Hyundai Bayon 2027, che mostrano un design più vicino...

Temi più discussi: Nuova Hyundai IONIQ 3: prezzo, autonomia e foto; Hyundai aggiorna IONIQ 9 con il MY 2027: nuova struttura di gamma e debutto dell’inedito allestimento Calligraphy Black Ink; Hyundai Ioniq 3: eccola con un vestito meno sportivo; Il SUV 7 posti di Hyundai si aggiorna così.

Hyundai IONIQ 5 model year 2027: prezzi, autonomia e nuova gammaHyundai IONIQ 5 Model Year 2027: nuova gamma, più tecnologia e prezzi da 42.800 euro Hyundai IONIQ 5 Model Year 2027 rinnova la gamma elettrica con nuovi allestimenti, maggiore tecnologia e un’offerta ... msn.com

Hyundai IONIQ 5, con il Model Year 27la gamma si rinnova: più tecnologia e una struttura di offerta ancora più competitivaHyundai apre i listini di IONIQ 5 Model Year 2027, evoluzione del pluripremiato crossover elettrico del Brand coreano, che continua a rappresentare uno dei riferimenti del segmento grazie a un mix dis ... 2duerighe.com