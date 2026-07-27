Hermanos Gutiérrez in Italia | il 2 settembre a Roma e il 3 settembre a Milano

Notizia in breve

Il duo Hermanos Gutiérrez si esibirà in Italia il 2 settembre a Roma e il 3 settembre a Milano. I fratelli, originari dell'Ecuador e della Svizzera, sono noti per la loro musica chitarristica. Le due date fanno parte del tour chiamato Los Ojos del Condor. Nessuna altra informazione sui dettagli degli eventi o sui luoghi specifici.