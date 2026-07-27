Hermanos Gutiérrez in Italia | il 2 settembre a Roma e il 3 settembre a Milano
Il duo Hermanos Gutiérrez si esibirà in Italia il 2 settembre a Roma e il 3 settembre a Milano. I fratelli, originari dell'Ecuador e della Svizzera, sono noti per la loro musica chitarristica. Le due date fanno parte del tour chiamato Los Ojos del Condor. Nessuna altra informazione sui dettagli degli eventi o sui luoghi specifici.
IL DUO CHITARRISTICO DI FRATELLI ECUADORIANO-SVIZZERI HERMANOS GUTIÉRREZ ARRIVA IN ITALIA CON DUE APPUNTAMENTI DEL LOS OJOS DEL CONDOR TOUR MERCOLEDÌ 2 SETTEMBRE ROMA – AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA GIOVEDÌ 3 SETTEMBRE MILANO – TEATRO ARCIMBOLDI Special guest: Celine Dessberg BIGLIETTI DISPONIBILI IN PREVENDITA Il duo chitarristico di fratelli ecuadoriano-svizzeri, Hermanos Gutiérrez, arriva in Italia con due appuntamenti deLOS OJOS DEL CONDOR TOUR: mercoledì 2 settembre all’Auditorium Parco della Musica di Roma e mercoledì 3 settembre al Teatro Arcimboldi di Milano. I due live in Italia saranno l’occasione per presentare al pubblico anche i due nuovi singoli “Canto Andino” e “Los Ojos Del Cóndor”, che anticipano il loro nuovo album “Los Ojos Del Cóndor”, in uscita venerdì 25 settembre, per Easy Eye Sound. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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