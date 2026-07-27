Durante i campionati italiani di paraciclismo, svoltisi a Zoppola, in provincia di Pordenone, si sono sfidati i migliori atleti di handbike nelle diverse categorie. Un atleta ha conquistato una medaglia d’argento. La competizione si è svolta sulle strade della cittadina friulana, con partecipanti provenienti da varie regioni italiane.

A Zoppola, in provincia di Pordenone, si sono svolti i campionati italiani di paraciclismo: sulle strade della cittadina friulana si sono sfidati i migliori atleti dell’handbike, nelle varie categorie agonistiche. E c’era anche Christian Giagnoni, riuscito anche stavolta a salire sul podio: il cinquantenne di Montemurlo si è laureato vice-campione italiano nella propria categoria nella "cronometro", alla luce del secondo posto finale. L’ex-capitano dell’Hockey Prato si conferma insomma uno dei migliori handbiker d’Italia, disciplina della quale fa parlare di sé a suon di ottimi risultati da ormai un decennio. L’amore per l’handbike è infatti... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Handbike: i campionati italiani di paraciclismo in Friuli. Infinito Giagnoni. Conquista un argento

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