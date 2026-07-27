Un diciassettenne è stato arrestato a Firenze dopo aver chiesto una sigaretta, poi minacciato un coetaneo con una bottiglia e rapinato. L’episodio è avvenuto intorno alle 3 di venerdì 17 luglio in piazza delle Cure. I carabinieri, intervenuti sul posto, hanno fermato il giovane con le accuse di rapina e danneggiamento. Non ci sono altre persone coinvolte o ferite segnalate.

Firenze, 27 luglio 2026 – Prima la richiesta di una sigaretta, poi la minaccia con una bottiglia e la rapina. È quanto sarebbe accaduto intorno alle 3 della notte di venerdì 17 luglio in piazza delle Cure, dove i carabinieri di Firenze hanno arrestato un diciassettenne con le ipotesi di reato di rapina e danneggiamento. https:www.lanazione.itfirenzecronacaincidente-mortale-antella-4dcfa57e Secondo quanto ricostruito dai militari, il giovane avrebbe avvicinato un coetaneo che si trovava seduto su una panchina e, dopo avergli chiesto una sigaretta, avrebbe estratto una bottiglia minacciandolo e costringendolo a consegnargli un borsello contenente alcuni effetti personali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Hai una sigaretta?”, poi rapina un coetaneo minacciandolo con una bottiglia. Arrestato 17enne

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