Un attacco hacker ha colpito l’agenzia del catasto in Romania, cancellando i dati e bloccando molte transazioni immobiliari. Dopo il rifiuto di pagare un riscatto, i responsabili dell’attacco hanno causato la perdita di informazioni fondamentali per il settore immobiliare. La situazione ha portato a una paralisi delle operazioni di compravendita e registrazione delle proprietà nel paese.

Un attacco informatico ha colpito l’agenzia del catasto della Romania, provocando il blocco di una parte significativa del mercato immobiliare del Paese. Secondo quanto ricostruito, il cybercriminale avrebbe sottratto i dati dell’archivio catastale e chiesto un riscatto. Di fronte al rifiuto del governo di pagare, avrebbe cancellato le informazioni rubate e reso inutilizzabili i sistemi informatici. Le conseguenze sono state immediate: compravendite di immobili sospese, mutui bloccati e migliaia di notai impossibilitati ad accedere agli atti di proprietà. L’attacco arriva inoltre a pochi giorni dall’aumento dell’Iva sulle nuove abitazioni, prevista dal 1° agosto, circostanza che rischia di aggravare ulteriormente gli effetti sul settore. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Hacker cancella il catasto della Romania dopo il rifiuto del riscatto: mercato immobiliare paralizzato

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