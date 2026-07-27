A Bari, le madri di giovani coinvolti in attività criminali hanno cercato di convincere i figli a uscire dai clan e a evitare la violenza. In modo discreto, hanno provato a persuaderli a lasciare le organizzazioni illegali e a non finire in carcere o al cimitero. Le loro azioni sono state svolte in privato, senza pubblicità, con l’obiettivo di influenzare i figli a cambiare strada.

La propria parte l'hanno fatta anche loro, le madri dei rampolli. In silenzio e dietro le quinte hanno cercato in tutti i modi di convincere i figli a lasciare i clan e la lunga scia di sangue. C'è anche questo aspetto nei due arresti eseguiti dalla Dda di Bari per le sparatorie che la scorsa primavera hanno fatto ripiombare la città nell'incubo criminale. «Togliti da questa storia. Ora è andata bene, la prossima volta te ne vai al cimitero. Io ne sono convinta, ed io a piangere al cimitero non ci voglio venire». A chiederlo disperatamente al figlio, ma senza esiti, è la mamma di Gabriele Muserra, gambizzato la notte del 14 aprile vicino a casa sua, in via Dante, nel cuore del quartiere Libertà di Bari. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

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© Bari.corriere.it - Guerra di mala a Bari, il ruolo delle madri per convincere i figli a lasciare i clan e a «non finire al cimitero»

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the crown prince gives his princess a cup of poisoned wine, and she finds out far too late

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