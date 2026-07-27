Gratteri | Pensiamo a riforme per la scuola a tempo pieno serve lo psicologo in ogni istituto per capire se i ragazzi sono pericolosi

Notizia in breve

Il procuratore capo di Napoli ha commentato le recenti misure contro i comportamenti violenti nelle scuole, definendole più di branding che di efficacia concreta. Ha sottolineato la necessità di riforme per l’istituzione di scuole a tempo pieno e ha proposto di inserire uno psicologo in ogni istituto per valutare i ragazzi. La sua critica si rivolge alle norme adottate, giudicate poco sostanziose rispetto alla comunicazione.