Gratteri | Pensiamo a riforme per la scuola a tempo pieno serve lo psicologo in ogni istituto per capire se i ragazzi sono pericolosi
Il procuratore capo di Napoli ha commentato le recenti misure contro i comportamenti violenti nelle scuole, definendole più di branding che di efficacia concreta. Ha sottolineato la necessità di riforme per l’istituzione di scuole a tempo pieno e ha proposto di inserire uno psicologo in ogni istituto per valutare i ragazzi. La sua critica si rivolge alle norme adottate, giudicate poco sostanziose rispetto alla comunicazione.
Nicola Gratteri, procuratore capo di Napoli, ha espresso un giudizio molto critico sulle nuove misure del Governo riguardanti i “maranza”. Durante il suo intervento a In Onda su La7, ha definito queste norme come un inasprimento “più teorico che pratico”; una mossa che sembra avere molta enfasi comunicativa ma poca sostanza nei numeri. “Tanto rumore per nulla, – ha spiegato Gratteri nel video – si tratta di sole 60 posizioni rispetto a migliaia e migliaia di procedimenti che ogni anno vengono aperti nei confronti di minori”. Per il magistrato, concentrarsi su una platea così piccola non risolve l’emergenza sicurezza che si respira nelle città. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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