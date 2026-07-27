Governance delle tecnologie emergenti | a Londra il dibattito sulle sfide future organizzato da Università San Raffaele Roma e Queen Mary University
A Londra si è svolto un dibattito sulla governance delle tecnologie emergenti, organizzato dall’Università San Raffaele Roma e dalla Queen Mary University. L’evento ha analizzato le sfide future legate alla regolamentazione della trasformazione digitale, coinvolgendo esperti e accademici. Durante l’incontro sono stati discussi i rischi e le opportunità legate all’adozione di nuove tecnologie, con un focus sulla responsabilità e sulla gestione delle innovazioni in ambito sociale, istituzionale e di mercato.
Governare le tecnologie emergenti e comprendere l'impatto della trasformazione digitale su società, istituzioni e mercati: è questo l'obiettivo della conferenza internazionale "Emerging Technologies and Future Challenges – Exploring the Impact of Digital Transformation on Society, Institutions and Markets", in programma martedì 28 luglio 2026, dalle ore 10 alle 17 (ora locale), presso la Queen Mary University of London e online a questo link. L'evento, promosso dall'Università San Raffaele Roma in collaborazione con la Queen Mary University of London, il Centro di ricerca interuniversitario LeitAI del Gruppo Multiversity, il London Centre... 🔗 Leggi su Iltempo.it
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