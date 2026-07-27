Governance delle tecnologie emergenti | a Londra il dibattito sulle sfide future organizzato da Università San Raffaele Roma e Queen Mary University

Notizia in breve

A Londra si è svolto un dibattito sulla governance delle tecnologie emergenti, organizzato dall’Università San Raffaele Roma e dalla Queen Mary University. L’evento ha analizzato le sfide future legate alla regolamentazione della trasformazione digitale, coinvolgendo esperti e accademici. Durante l’incontro sono stati discussi i rischi e le opportunità legate all’adozione di nuove tecnologie, con un focus sulla responsabilità e sulla gestione delle innovazioni in ambito sociale, istituzionale e di mercato.