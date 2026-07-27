Gli scontri di Bologna non c’entrano nulla i centri sociali tanto meno i sindacati di base o la comunità marocchina | viaggio nella piazza del 20 luglio lo scenario inedito i maranza gli studenti ecco come è andata

Notizia in breve

Gli scontri avvenuti a Bologna il 20 luglio non sono collegati ai centri sociali, ai sindacati di base o alla comunità marocchina. La manifestazione ha visto la presenza di gruppi di giovani definiti “maranza” e studenti, con interventi di persone che hanno espresso opinioni contrastanti sulla repressione e sulla condizione dei poliziotti. Durante la piazza sono stati uditi slogan come “Bisogna reprimere” e “Distruggono la città e io pago”. Alcuni manifestanti hanno anche criticato le condizioni di vita e la percezione di ingiustizia sociale.