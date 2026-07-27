gli archivi creano valore raccontano e ordinano il know how

Gli archivi sono stati riconosciuti come strumenti strategici in grado di generare innovazione e rafforzare l’identità aziendale. Oggi, non sono più solo contenitori di documenti, ma risorse che aiutano le imprese a creare valore. Questi sistemi organizzano il know-how e facilitano l’accesso alle informazioni, diventando un elemento chiave per ottenere vantaggi competitivi sul mercato.

IL VALORE degli archivi non è più soltanto conservativo: rappresentano una leva strategica per le imprese, uno strumento capace di generare innovazione, identità e vantaggio competitivo. È su questa visione che si fonda Promemoria Group, società fondata nel 2011 a Torino da Andrea Montorio e Gisella Riva. Promemoria Group da oltre quindici anni accompagna aziende e istituzioni nella valorizzazione del proprio patrimonio storico. "Dove gli altri vedono il passato, noi intuiamo il futuro", riassume Andrea Montorio. Montorio, come nasce Promemoria Group e quale visione c’è alla base del progetto? "Il punto di partenza è stato un percorso di ricerca e un cambiamento culturale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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