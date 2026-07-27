GF Vip Rita Rusi? svela il trucco contro i ' rumori' del bagno | Accendevamo il phon

Durante un episodio del podcast Fuori di Cabello, Rita Rusi? ha raccontato come, durante la partecipazione al Grande Fratello Vip, si siano affidati a un trucco per coprire i rumori provenienti dal bagno condiviso con 26 concorrenti. Per ridurre i suoni, accendevano il phon, creando un rumore di sottofondo che mascherava le altre attività. La concorrente ha descritto la situazione di poca privacy e il metodo utilizzato per gestire i momenti di intimità all’interno della casa.

Ospite del podcast Fuori di Cabello, Rita Rusi? ha ricordato la sua esperienza al Grande Fratello Vip tra poca privacy, un solo bagno per 26 concorrenti e il curioso stratagemma del phon. Rita Rusi? torna a parlare della sua esperienza al Grande Fratello Vip 4, a distanza di anni dalla sua partecipazione al reality di Canale 5. Ospite del podcast Fuori di Cabello, condotto da Victoria Cabello, l'attrice e produttrice cinematografica ha ricordato alcuni degli aspetti più curiosi e inaspettati della vita nella Casa, soffermandosi soprattutto sulla convivenza forzata e sulla mancanza di privacy. Rita Rusi? racconta il suo GF Vip L'ex moglie di Vittorio Cecchi Gori aveva partecipato alla quarta edizione del Grande Fratello Vip, entrando nella Casa nel gennaio del 2020. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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