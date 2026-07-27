Germania costretta a spegnere i propri impianti eolici e solari | qual è il rischio legato alle rinnovabili?

Notizia in breve

La Germania ha spento temporaneamente alcuni impianti eolici e solari a causa di problemi tecnici e di sicurezza. La decisione riguarda specifici impianti operanti nel nord del paese. Non sono stati forniti dettagli sui numeri esatti o sulle località coinvolte. La sospensione si è resa necessaria per verifiche di sicurezza. Non ci sono indicazioni di danni ambientali o incidenti. La gestione degli impianti continuerà dopo le verifiche di routine.