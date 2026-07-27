Germania costretta a spegnere i propri impianti eolici e solari | qual è il rischio legato alle rinnovabili?
La Germania ha spento temporaneamente alcuni impianti eolici e solari a causa di problemi tecnici e di sicurezza. La decisione riguarda specifici impianti operanti nel nord del paese. Non sono stati forniti dettagli sui numeri esatti o sulle località coinvolte. La sospensione si è resa necessaria per verifiche di sicurezza. Non ci sono indicazioni di danni ambientali o incidenti. La gestione degli impianti continuerà dopo le verifiche di routine.
Le energie rinnovabili hanno preso e continuano a prendere piede in Europa. La loro diffusione, come ci viene palesato dai dati Eurostat, è in crescendo. Infatti, nel primo trimestre del 2026 le rinnovabili sono riuscite a coprire il 45% della produzione elettrica totale dell’Unione europea. Nel complesso, gli Stati membri continuano a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili altamente inquinanti. Tra tutte, l’eolico si pone in prima linea tra le energie pulite più utilizzate con il 44,9%, seguito poi dall’idroelettrico con il 28% e dal solare con il 17,3%. L’avvicinamento a queste energie, inoltre, avviene durante la guerra contro l’Iran che continua a rendere i prezzi del petrolio e del gas estremamente altalenanti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
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