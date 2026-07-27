Il Napoli sta valutando nuovi difensori centrali a causa dell'infortunio di Alessandro Buongiorno. Tra i nomi in cima alla lista ci sono Gatti e Lucumí. La società ha intensificato le verifiche per rinforzare la linea difensiva. La ricerca si concentra su giocatori disponibili sul mercato, in attesa di trovare la soluzione più adatta alle esigenze della squadra. Nessuna ufficializzazione è ancora stata comunicata.

Il Napoli continua a cercare un nuovo difensore centrale. Il lungo stop di Alessandro Buongiorno ha spinto la società ad accelerare le valutazioni per completare il reparto arretrato. Il direttore sportivo Giovanni Manna sta lavorando su più profili. L’obiettivo è consegnare a Massimiliano Allegri un giocatore affidabile, pronto a inserirsi subito nelle rotazioni. Uno dei nomi più apprezzati è quello di Jhon Lucumí. Il centrale del Bologna garantirebbe esperienza in Serie A, forza fisica e qualità nella costruzione dal basso. Secondo Il Mattino, la pista resta tra le più concrete. Il Napoli sta valutando costi e condizioni dell’operazione, in attesa di capire se possano aprirsi margini per una trattativa. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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© Forzazzurri.net - Gatti e Lucumí in cima alla lista del Napoli per la difesa

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