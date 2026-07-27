Il prezzo tutelato del gas a giugno 2026 è di 0,50 euro per metro cubo. Oggi, il PSV, il punto di riferimento per il mercato, registra un calo rispetto a ieri. Il costo aggiornato quotidianamente viene utilizzato come indicatore per monitorare le spese di consumo di gas.

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente è un indicatore fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la propria bolletta. Sapere quanto si paga per ogni Smc (Standard metro cubo) di metano consente di stimare con precisione la spesa mensile e valutare eventuali cambi di fornitore o di offerta. Oggi, il prezzo della materia prima gas nel mercato tutelato registra una leggera crescita rispetto al mese precedente, mentre il mercato all’ingrosso (PSV) mostra una flessione rispetto a ieri. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 27 Luglio 2026 è fissato da ARERA in 0,504871 €Smc. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Gas, lieve rialzo per il prezzo tutelato: a giugno 2026 è 0,50 €/Smc. PSV in calo rispetto a ieri

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