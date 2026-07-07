Il prezzo tutelato del gas a giugno 2026 è stato fissato a 0,50 euro per metro cubo, mentre il PSV ha registrato un calo rispetto al giorno precedente. Il costo aggiornato quotidianamente del gas è un dato importante per chi desidera monitorare la spesa energetica.

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente è un dato fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la propria bolletta. Sapere quanto si paga per la materia prima consente di stimare con maggiore precisione la spesa mensile e valutare eventuali cambi di fornitore o di tariffa. Oggi, il prezzo del gas mostra una leggera crescita nel mercato tutelato, mentre il mercato all’ingrosso (PSV) registra una flessione rispetto alla giornata precedente. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 07 LUGLIO 2026 è fissato da ARERA in 0,504871 €Smc. A questo valore vanno aggiunti i costi di trasporto, gli oneri di sistema e le imposte, che variano in base ai consumi e alla zona geografica. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Gas in lieve rialzo: prezzo tutelato a 0,50 €/Smc a giugno 2026, PSV in calo rispetto a ieri

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