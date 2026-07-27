Se siete fan dei thriller psicologici ad alta tensione, prendete l’agenda e segnatevi questa data: 27 luglio. In questo lunedì d’estate, infatti, arriverà in esclusiva su Disney+ (disponibile nella sezione Hulu della piattaforma) Furious, una nuova serie drama originale che promette di lasciarci incollati allo schermo. Furious, una caccia “gatto e topo” al femminile: trama e recensione. Al centro di Furious troviamo Alice Black, interpretata da una sempre magnetica Emmy Rossum. Alice è un’agente dell’FBI con una missione decisamente complicata: scovare e catturare una serial killer tanto misteriosa quanto scaltra. Fin qui potrebbe sembrare la classica struttura da poliziesco, ma lo spunto interessante sta nelle sfumature della narrazione: entrambe le donne, infatti, stanno percorrendo la propria personalissima strada verso la giustizia. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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© Superguidatv.it - “Furious”: la sottile linea tra giustizia e ossessione nel nuovo thriller psicologico di Disney Plus – Recensione

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