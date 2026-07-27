Una bambina di 2 mesi è deceduta nell’ospedale di Sora, in provincia di Frosinone. La Asl locale ha aperto un audit interno per verificare il percorso assistenziale e le procedure adottate durante il suo ricovero. L’indagine riguarda le attività di monitoraggio e gestione clinica svolte nel reparto. Nessun’altra informazione sulle cause o sulle eventuali responsabilità è stata resa nota.

L’ As l di Frosinone ha avviato un audit clinico interno per la “valutazione del percorso assistenziale e alla verifica delle procedure adottate, nell’ambito delle ordinarie attività di monitoraggio e di governo clinico” in merito a una bambina di 2 mesi morta nell’Ospedale Santissima Trinità di Sora. La piccola era stata trasferita nel nosocomio di Sora da un’altra struttura sanitaria dopo aver accusato un malore. La neonata è deceduta purtroppo poco dopo. Sulla vicenda la Procura di Cassino ha aperto una indagine e disposto l’ autopsia sul corpo della piccola. “La Direzione della Asl di Frosinone – si legge in una nota – manifesta il più profondo cordoglio e la propria vicinanza alla famiglia della piccola che ha perso la vita presso l’Ospedale ‘SS. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Frosinone, bimba di 2 mesi muore in ospedale: la Asl avvia un audit interno

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