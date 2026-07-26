Francesco Totti e Noemi Bocchi in vacanza con tutti i figli | la foto di gruppo che smentisce le tensioni

Una famiglia allargata ha trascorso una vacanza alle Bahamas con tutti i figli. La foto pubblicata sui social mostra i genitori con tre bambini, tra cui una piccola, e conferma la presenza di un rapporto sereno tra loro. L’immagine smentisce le voci di tensioni o attriti tra i figli e la compagna dell’ex calciatore. Nessun dettaglio su eventuali dinamiche familiari, solo la presenza di tutti i membri durante il viaggio.

Francesco Totti e Noemi Bocchi scelgono le Bahamas per regalarsi una vacanza con tutti i loro figli: lo scatto condiviso sui social insieme a Cristian, Chanel e la piccola Isabel mostra la ritrovata armonia della loro famiglia allargata e smentisce le indiscrezioni su presunti attriti tra i ragazzi e la compagna attuale dell' ex della Roma. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Totti e Noemi Bocchi in vacanza di lusso ai Caraibi: hotel da sogno

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