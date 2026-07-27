Francesco Totti e Noemi Bocchi il ritratto di famiglia ai Caraibi

Durante un viaggio ai Caraibi, Francesco Totti e Noemi Bocchi sono stati fotografati in momenti di relax in famiglia. La coppia ha condiviso immagini della loro estate, accompagnate da un brano di Max Pezzali, mentre si trovavano in una località caraibica. Le foto mostrano Totti e Bocchi insieme ai figli, in ambienti di spiaggia e natura. La vacanza è stata documentata attraverso scatti che ritraggono i momenti di svago e convivialità del gruppo.

. Sulle note di un brano di Max Pezzali, Francesco Totti e Noemi Bocchi immortalano la loro estate caraibica in famiglia. Francesco Totti e Noemi Bocchi si prendono la scena dell’estate con una vacanza ai Caraibi che vale molto più di una semplice fuga al mare. Le immagini condivise sui social, scattate tra le acque cristalline delle Isole Turks e Caicos, raccontano infatti il ritratto di una famiglia allargata riunita al completo, un’immagine destinata a far discutere perché arriva dopo mesi segnati da indiscrezioni, ricostruzioni e presunti attriti. Accanto all’ex capitano della Roma e alla compagna ci sono Cristian, Chanel e Isabel, i tre figli nati dal matrimonio con Ilary Blasi, insieme a Sofia e Tommaso, i ragazzi che Noemi Bocchi ha avuto dalla precedente relazione con Mario Caucci. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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Temi più discussi: Francesco Totti e Noemi Bocchi con tutti i figli in vacanza, la gioia dell'ex capitano nella foto di gruppo: Grazie mille; Francesco Totti e Noemi Bocchi al mare ai Caraibi con la famiglia allargata, la foto insieme a (tutti) i figli: Grazie mille; Francesco Totti e Noemi Bocchi in vacanza con tutti i figli: la foto di gruppo che smentisce le tensioni; Chanel Totti come papà Francesco: il video del palleggio in vacanza con Cristian.

#FrancescoTotti e Noemi Bocchi trascorrono una vacanza alle Isole Turks e Caicos con i cinque figli della famiglia allargata. Le foto social mostrano il gruppo riunito, mentre restano aperte le questioni economiche del divorzio da Ilary Blasi. x.com

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