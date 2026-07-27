Francesco Pernici vince il titolo italiano negli 800 metri e chiede alla fidanzata Sara di sposarlo

Da video.corriere.it 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Francesco Pernici ha conquistato il titolo italiano negli 800 metri a Firenze, dopo aver battuto il record di oltre cinquant’anni di Fiasconaro. La vittoria arriva a pochi giorni dalla sua richiesta di matrimonio alla fidanzata. Il mezzofondista di Niardo si prepara ora per gli Europei di Birmingham.

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Momento magico per Francesco Pernici: il mezzofondista di Niardo, dopo aver cancellato il record di Fiasconaro che resisteva da oltre cinquant'anni sugli 800 metri, ha vinto anche il titolo italiano a Firenze e ora si appresta agli Europei di Birmingham. All'arrivo, dopo la vittoria, ha mostrato l'anello alla fidanzata Sara Spatti e le ha chiesto di sposarlo: la risposta è stata un sì, commosso, tra le lacrime.  . 🔗 Leggi su Video.corriere.it

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