Francesco Pernici vince il titolo italiano negli 800 metri e chiede alla fidanzata Sara di sposarlo
Francesco Pernici ha conquistato il titolo italiano negli 800 metri a Firenze, dopo aver battuto il record di oltre cinquant’anni di Fiasconaro. La vittoria arriva a pochi giorni dalla sua richiesta di matrimonio alla fidanzata. Il mezzofondista di Niardo si prepara ora per gli Europei di Birmingham.
Momento magico per Francesco Pernici: il mezzofondista di Niardo, dopo aver cancellato il record di Fiasconaro che resisteva da oltre cinquant'anni sugli 800 metri, ha vinto anche il titolo italiano a Firenze e ora si appresta agli Europei di Birmingham. All'arrivo, dopo la vittoria, ha mostrato l'anello alla fidanzata Sara Spatti e le ha chiesto di sposarlo: la risposta è stata un sì, commosso, tra le lacrime. . 🔗 Leggi su Video.corriere.it
Atletica, Francesco Pernici vince il titolo italiano negli 800 e chiede alla fidanzata di sposarlo
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Dopo gli 800 metri, il primatista italiano Francesco Pernici ha spiazzato tutti: è corso dalla compagna e con un anello in mano le ha chiesto di sposarlo. x.com
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