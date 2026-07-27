Nella notte, un temporale ha colpito l'area Nord di Napoli, causando allagamenti tra Giugliano, Acerra e Marano. Diverse strade sono state sommerse dall'acqua, con numerosi automobilisti rimasti bloccati. La pioggia intensa ha provocato disagi e difficoltà alla circolazione, soprattutto dopo le tre del mattino, quando si sono verificati i principali allagamenti. Le autorità sono intervenute per gestire le situazioni di emergenza e rimuovere i veicoli rimasti intrappolati.

Questa notte, poco dopo le tre, un temporale si è abbattuto sull'area Nord di Napoli. Diversi i disagi. Tanti gli automobilisti bloccati nelle strade sommerse dall'acqua. A Giugliano, in particolare, via San Francesco d'Assisi, come documentato dal video di un utente, si è trasformata in un vero e proprio fiume in piena. Per fortuna, vista la tarda ora, non c'erano persone in strada. Il fenomeno ha interessato anche le aree di confine con Villaricca, Qualiano e Pozzuoli, con l'acqua piovana che ha reso le strade impercorribili e costretto le auto a salire sui marciapiedi. Inoltre, in mattinata si sono verificati forti rallentamenti e blocchi del traffico a causa degli allagamenti nei sottopassi e nelle arterie principali. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Forti allagamenti tra Giugliano, Acerra e Marano: automobilisti bloccati nelle strade sommerse d’acqua

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