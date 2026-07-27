Firenze nella notte la sostituzione di Ponte al Pino | stop ai treni partono le navette E arriva Salvini
Nella notte tra domenica e lunedì è stata avviata la sostituzione di Ponte al Pino, causando l’interruzione dei servizi ferroviari. I treni sono stati sospesi e sostituiti da navette dedicate. L’intervento si inserisce in un piano di lavori di manutenzione e rinforzo del ponte. La circolazione ferroviaria continuerà a essere interrotta fino a nuovo avviso, con le navette che collegano le stazioni alternative. La gestione dell’operazione è stata monitorata senza incidenti. È prevista una nuova fase di lavori nelle prossime settimane.
È iniziato senza particolari criticità il primo giorno della nuova interruzione ferroviaria per i lavori di Ponte al Pino. Nella notte tra domenica 26 e lunedì 27 luglio Rete ferroviaria italiana ha completato il varo del nuovo cavalcaferrovia: l’impalcato, del peso di circa 550 tonnellate, è stato posizionato in un’unica soluzione con una gru da 2.000 tonnellate. Concluse le operazioni più spettacolari, il cantiere prosegue adesso con le lavorazioni previste dal cronoprogramma. Fino alle 11 di giovedì 30 luglio resta sospesa la circolazione ferroviaria sulle tratte Firenze Campo di Marte-Firenze Rifredi e Firenze Campo di Marte-Firenze Santa Maria Novella. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it
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