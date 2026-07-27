Firenze nella notte la sostituzione di Ponte al Pino | stop ai treni partono le navette E arriva Salvini

Notizia in breve

Nella notte tra domenica e lunedì è stata avviata la sostituzione di Ponte al Pino, causando l’interruzione dei servizi ferroviari. I treni sono stati sospesi e sostituiti da navette dedicate. L’intervento si inserisce in un piano di lavori di manutenzione e rinforzo del ponte. La circolazione ferroviaria continuerà a essere interrotta fino a nuovo avviso, con le navette che collegano le stazioni alternative. La gestione dell’operazione è stata monitorata senza incidenti. È prevista una nuova fase di lavori nelle prossime settimane.