A più di due anni dall’interruzione dei lavori, il progetto di riqualificazione dell’ex vivaio di via Dalla Chiesa a Firenze è stato bocciato. La variante proposta per il sito di 2.600 metri quadrati, vicino all’Arno, è stata giudicata inefficace e dovrà essere rifatta. In precedenza si ipotizzava la trasformazione in un centro commerciale o supermercato, ma attualmente il progetto resta in sospeso.

L’ex vivaio di via Dalla Chiesa resta un’incognita. A più di due anni dallo stop del cantiere, il progetto che dovrebbe trasformare i 2.600 mq a ridosso dell’Arno in un centro commerciale — o in un supermercato, come era stato ipotizzato gli anni scorsi — si arena di nuovo. Dopo aver ottenuto l’autorizzazione paesaggistica, la proprietà ha provato a rilanciare l’intervento con una variante al progetto, ma gli uffici comunali l’hanno dichiarata inefficace. Tradotto: non basta una modifica al piano originario, bisognerà ripartire con un nuovo permesso. La vicenda emerge dalla risposta dell’assessora all’urbanistica Caterina Biti a un’interrogazione del consigliere comunale di Sinistra Progetto Comune Dmitrij Palagi. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Firenze.

© Corrierefiorentino.corriere.it - Firenze, il progetto per l’ex vivaio al Varlungo va rifatto: «La variante è inefficace»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Treviglio, dai muri dell’ex chiesa di Santa Maria Rossa spuntano affreschi: scatta la variante al progetto da oltre 200mila euroDurante i lavori di recupero dell’ex chiesa di Santa Maria Rossa a Treviglio sono stati scoperti nuovi affreschi sui muri dell’edificio.

La fuga dei talenti. Il progetto Milan Futuro fra delusioni e incognite. E il vivaio perde i pezziNegli ultimi quattro anni, il settore giovanile del club ha subito una serie di uscite di giovani calciatori e talenti emergenti.

Temi più discussi: Luoghi delle viaggiatrici: sguardi interculturali su Firenze; Firenze, il progetto per l'ex vivaio al Varlungo va rifatto: La variante è inefficace; Il Comune di Firenze e il progetto internazionale sulla donazione di organi: come partecipare; Gli studi nel nuovo progetto di student housing a Firenze da oltre 50 milioni.

Fino al 31 ottobre 2026 è possibile partecipare al progetto internazionale, per comprendere meglio come le istituzioni possano migliorare la comunicazione e accompagnare i cittadini nel momento significativo come del rilascio o del rinnovo della Carta d'ide x.com

Firenze, il progetto per l’ex vivaio al Varlungo va rifatto: La variante è inefficaceL’ex vivaio di via Dalla Chiesa resta un’incognita. A più di due anni dallo stop del cantiere, il progetto che dovrebbe trasformare i 2.600 mq a ridosso dell’Arno in un centro commerciale — o in un su ... corrierefiorentino.corriere.it

Stadio Franchi verso la concessione esclusiva per almeno 60 anniLa Corsa contro il Tempo per Euro 2032, ma i piloni ostacolano la visuale? Per i cittadini di Firenze, osservare l'evoluzione del progetto per lo stadio Artemio Franchi è diventato un esercizio di s ... nove.firenze.it