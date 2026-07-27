Firenze il progetto per l’ex vivaio al Varlungo va rifatto | La variante è inefficace
A più di due anni dall’interruzione dei lavori, il progetto di riqualificazione dell’ex vivaio di via Dalla Chiesa a Firenze è stato bocciato. La variante proposta per il sito di 2.600 metri quadrati, vicino all’Arno, è stata giudicata inefficace e dovrà essere rifatta. In precedenza si ipotizzava la trasformazione in un centro commerciale o supermercato, ma attualmente il progetto resta in sospeso.
L’ex vivaio di via Dalla Chiesa resta un’incognita. A più di due anni dallo stop del cantiere, il progetto che dovrebbe trasformare i 2.600 mq a ridosso dell’Arno in un centro commerciale — o in un supermercato, come era stato ipotizzato gli anni scorsi — si arena di nuovo. Dopo aver ottenuto l’autorizzazione paesaggistica, la proprietà ha provato a rilanciare l’intervento con una variante al progetto, ma gli uffici comunali l’hanno dichiarata inefficace. Tradotto: non basta una modifica al piano originario, bisognerà ripartire con un nuovo permesso. La vicenda emerge dalla risposta dell’assessora all’urbanistica Caterina Biti a un’interrogazione del consigliere comunale di Sinistra Progetto Comune Dmitrij Palagi. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it
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