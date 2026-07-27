Firenze blocco dei treni per i lavori al ponte al Pino | il racconto dei passeggeri a Santa Maria Novella
A Firenze, i treni sono stati sospesi a causa di lavori al ponte al Pino. I passeggeri in partenza e in arrivo dalla stazione di Santa Maria Novella sono stati costretti a usare autobus e navette per raggiungere le destinazioni. La circolazione ferroviaria è stata interrotta per diverse ore, creando disagi tra i viaggiatori dell’Alta velocità e dei treni regionali. Nessuna informazione è stata fornita sui tempi di ripristino della normale attività.
Pendolari e viaggiatori dell'Alta velocità alle prese con bus e navette per il passaggio tra le stazioni. 🔗 Leggi su Video.corrierefiorentino.corriere.it
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2026-07-05 FIRENZE - STOP TRENI PER LAVORI A PONTE AL PINO, ITALIA SPEZZATA
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