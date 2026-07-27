Intorno alle tre di notte in piazza delle Cure, un ragazzo di 17 anni si sarebbe avvicinato a un coetaneo seduto su una panchina, chiedendogli una sigaretta. Successivamente, avrebbe rapinato il giovane e, dopo essere stato fermato dai carabinieri, avrebbe preso a botte l’auto della polizia. Il minorenne è stato arrestato con l’accusa di rapina e danneggiamento.

I carabinieri hanno arrestato uno studente di 17 anni per le ipotesi di reato di rapina e danneggiamento. Secondo quanto ricostruito dai militari, intorno alle tre di notte, il giovane - italiano di seconda generazione - avrebbe avvicinato un coetaneo seduto su una panchina in piazza delle Cure chiedendogli inizialmente una sigaretta. Poi lo avrebbe minacciato con un collo di bottiglia costringendolo a consegnargli un borsello contenenti effetti personali. Mentre l'aggressore si allontanava, la vittima e due amici presenti ai fatti lo hanno seguito a distanza, chiamando il 112. Le pattuglie intervenute, grazie alla precisa descrizione fornita dai giovani dalla Centrale Operativa, hanno intercettato il presunto responsabile poco distante. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

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© Corrierefiorentino.corriere.it - Firenze, 17enne rapina un coetaneo in piazza delle Cure: fermato, prende a botte l'auto della polizia

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