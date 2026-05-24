Parigi 17enne ucciso a coltellate in un campeggio | fermato un coetaneo avrebbe agito per gelosia

Notizia in breve

Un ragazzo di 17 anni è stato ucciso da coltellate in un campeggio vicino a Parigi. Un coetaneo è stato arrestato e si presume che abbia agito per motivi di gelosia. La vittima è deceduta sul posto. La polizia ha fermato l'aggressore poco dopo l'episodio. Sono in corso indagini per chiarire le dinamiche dell’aggressione.