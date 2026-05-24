Parigi 17enne ucciso a coltellate in un campeggio | fermato un coetaneo avrebbe agito per gelosia
Un ragazzo di 17 anni è stato ucciso da coltellate in un campeggio vicino a Parigi. Un coetaneo è stato arrestato e si presume che abbia agito per motivi di gelosia. La vittima è deceduta sul posto. La polizia ha fermato l'aggressore poco dopo l'episodio. Sono in corso indagini per chiarire le dinamiche dell’aggressione.
Un diciassettenne francese è stato accoltellato a morte in un campeggio vicino a Parigi: arrestato un coetaneo, avrebbe agito per gelosia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie e thread social correlati
Daniela Zinnanti uccisa a coltellate a Messina, fermato l'ex compagno: avrebbe confessatoUna donna di 50 anni è stata trovata morta nella sua abitazione in via Lombardia a Messina, colpita da decine di coltellate.
Omicidio Gabriele Vaccaro a Pavia, fermato un 17enne: l'avrebbe colpito al collo nel parcheggioUn giovane di 17 anni è stato fermato in relazione all’omicidio di un uomo di 25 anni avvenuto in un parcheggio a Pavia.