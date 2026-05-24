Parigi 17enne ucciso a coltellate in un campeggio | fermato un coetaneo avrebbe agito per gelosia

Da fanpage.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un ragazzo di 17 anni è stato ucciso da coltellate in un campeggio vicino a Parigi. Un coetaneo è stato arrestato e si presume che abbia agito per motivi di gelosia. La vittima è deceduta sul posto. La polizia ha fermato l'aggressore poco dopo l'episodio. Sono in corso indagini per chiarire le dinamiche dell’aggressione.

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Un diciassettenne francese è stato accoltellato a morte in un campeggio vicino a Parigi: arrestato un coetaneo, avrebbe agito per gelosia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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