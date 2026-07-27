Oggi a Figline si è tenuta una cerimonia per ricordare la Liberazione dall’occupazione nazifascista. La commemorazione è iniziata con il suono delle campane, che hanno suonato alle 11:00, segnando l’anniversario dell’evento avvenuto 82 anni fa. La manifestazione ha coinvolto alcune persone, con discorsi e momenti di silenzio in memoria di quei giorni. La piazza principale è stata il luogo principale della commemorazione.

Firenze, 27 luglio 2026 -Si è svolta oggi a Figline la cerimonia per celebrare la Liberazione, scandita dal rintocco delle campane che il 27 luglio di 82 anni fa segnarono la fine dell’occupazione nazifascista. L’appuntamento, organizzato dal Comune di Figline e Incisa Valdarno, in collaborazione con Anpi - “Sezione Aronne Cavicchi” ed Associazione “27 Luglio”, ha visto la partecipazione, tra gli altri, del sindaco, David Ermini, del presidente del Consiglio comunale Gionata Vignolini, di Sauro Sarotti dell’Associazione “27 Luglio” e di Gloria Mugnai, presidente Anpi - “Sezione Aronne Cavicchi”. Mercoledì 5 agosto si svolgeranno invece le... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Figline ha celebrato la Liberazione dall’occupazione nazifascista

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