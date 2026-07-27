Un esponente politico ha definito le proteste no Tav in Val di Susa come una “guerriglia eversiva”, affermando che il cantiere non si fermerà. La dichiarazione è arrivata durante il Festival dell’Alta Felicità. Il politico ha anche ricordato di aver assistito a numerosi episodi di feriti e danni causati dalle proteste nel corso degli anni. La posizione ufficiale sottolinea la volontà di proseguire con i lavori, nonostante le manifestazioni.

Torino, 27 luglio 2026 – Onorevole Piero Fassino, che impressione: da quanti anni siamo qui a contare i feriti e i danni delle proteste No Tav in Val di Susa? “Tanti. Ma oggi è una contestazione priva di efficacia reale perché l’alta velocità è in avanzata costruzione e il tentativo di fermarla con le bombe è privo di senso. L’unico problema non risolto rimane la stazione di Susa. Un architetto giapponese ha vinto il bando internazionale e qualcuno cerca di mettere in discussione il progetto perché troppo costoso. Non io: valorizzerà il territorio”. È mai stato al Festival dell’Alta Felicità? Ha potuto verificare se il copione di chi dice no è sempre lo stesso? “Non mi hanno mai invitato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Festival dell’Alta Felicità, Piero Fassino (Pd): “È guerriglia eversiva, il cantiere non si fermerà”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Augusta Montaruli: “È ora di proibire il Festival dell’Alta Felicità, fanno cassa con la violenza”

No Tav, il bilancio delle violenze: 124 agenti feriti e 450 manifestanti identificati. Montaruli: “Fermare il Festival dell’Alta Felicità”Durante gli scontri di ieri in Valsusa, 124 agenti delle forze dell’ordine sono rimasti feriti.

Temi più discussi: Alta Felicità, dubbi sul futuro del festival: i No Tav meditano l’ultimo ballo; NO TAV: POSTI DI BLOCCO TRA SUSA E SANT’AMBROGIO. QUESTA SERA INIZIA IL FESTIVAL DELL’ALTA FELICITA; Festival Alta Felicità, sequestrati razzi, fionde, biglie e petardi dopo i controlli in Val Susa; Festival Alta Felicità a Venaus, la prefettura dispone una serie di divieti per prevenire disordini vicino ai cantieri Tav.

No Tav, il bilancio delle violenze: 124 agenti feriti e 450 manifestanti identificati. Montaruli: Fermare il Festival dell’Alta Felicità x.com

Festival dell’Alta Felicità, Piero Fassino (Pd): È guerriglia eversiva, il cantiere non si fermeràL’ex sindaco di Torino da sempre a favore dell’infrastruttura: È fondamentale. E poi condanna gli scontri: Non hanno niente a che vedere con la valle ... quotidiano.net

FESTIVAL ALTA FELICITÀ: GIORNATA FINALE A VENAUSdi IVO BLANDINO VENAUS - Si è conclusa tra applausi e grande partecipazione l'edizione del 2026 del Festival dell’Alta Felicità a Venaus. La giornata di chiusura ha regalato al pubblico momenti di for ... valsusaoggi.it