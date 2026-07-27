Festival dell’Alta Felicità Piero Fassino Pd | È guerriglia eversiva il cantiere non si fermerà
Un esponente politico ha definito le proteste no Tav in Val di Susa come una “guerriglia eversiva”, affermando che il cantiere non si fermerà. La dichiarazione è arrivata durante il Festival dell’Alta Felicità. Il politico ha anche ricordato di aver assistito a numerosi episodi di feriti e danni causati dalle proteste nel corso degli anni. La posizione ufficiale sottolinea la volontà di proseguire con i lavori, nonostante le manifestazioni.
Torino, 27 luglio 2026 – Onorevole Piero Fassino, che impressione: da quanti anni siamo qui a contare i feriti e i danni delle proteste No Tav in Val di Susa? “Tanti. Ma oggi è una contestazione priva di efficacia reale perché l’alta velocità è in avanzata costruzione e il tentativo di fermarla con le bombe è privo di senso. L’unico problema non risolto rimane la stazione di Susa. Un architetto giapponese ha vinto il bando internazionale e qualcuno cerca di mettere in discussione il progetto perché troppo costoso. Non io: valorizzerà il territorio”. È mai stato al Festival dell’Alta Felicità? Ha potuto verificare se il copione di chi dice no è sempre lo stesso? “Non mi hanno mai invitato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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