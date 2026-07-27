Festival della valle dell’Itria | chiude la Carmen

Da tv2000.it 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il 25 luglio si è tenuta a Martina Franca la prima rappresentazione al mondo della Carmen di Bizet, recuperata e proposta al 52° festival della valle d’Itria. La rappresentazione ha segnato la chiusura dell’evento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Una Carmen da riscoprire al 52° festival della valle d’Itria. Il 25 luglio a Martina Franca, la prima rappresentazione al mondo del capolavoro di Bizet recuperato. Repliche fino al 2 agosto. Servizio di Clara Iatosti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

festival della valle dell8217itria chiude la carmen
© Tv2000.it - Festival della valle dell’Itria: chiude la Carmen
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Francesca Dego e Diego Ceretta protagonisti del Concerto Sinfonico del Festival della Valle d’ItriaIl 19 luglio alle 21, nel cortile di Palazzo Ducale a Martina Franca, si terrà un concerto sinfonico nel Festival della Valle d’Itria.

Fervono i preparativi per il Festival Internazionale Bande Musicali "Valle d'Itria"Dal 16 al 19 luglio 2026 si terrà a Cisternino la 28esima edizione del Festival Internazionale Bande Musicali “Valle d'Itria”.

Temi più discussi: Martina Franca, 52° Festival della Valle d’Itria: Il schiavo di sua moglie; Carmen di Bizet, la versione originale al Festival della Valle d’Itria; Martina Franca: Carmen al Festival della Valle d’Itria; Martina Franca | NOTTURNO ADRIATICO - Festival della Valle d'Itria 2026.

festival della festival della valle dellAl Festival della Valle d’Itria torna in scena dopo oltre 350 anni Il schiavo di sua moglie di Francesco ProvenzaleMARTINA FRANCA – Una rarità del repertorio barocco torna a vivere, dopo oltre 350 anni, al 52° Festival della Valle d’Itria. È Il schiavo di sua moglie, dramma per musica in un prologo e tre atti comp ... giornaledipuglia.com

festival della festival della valle dellAl Festival della Valle d'Itria l'inedita Carmen di Bizet del 1874Saranno la prima rappresentazione in tempi moderni di Schiavo di sua moglie del 1672 e il debutto in prima rappresentazione assoluta della Carmen di Georges Bizet, nell'edizione del 1874, prima dell ... rainews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web