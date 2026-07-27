Festival della valle dell’Itria | chiude la Carmen
Il 25 luglio si è tenuta a Martina Franca la prima rappresentazione al mondo della Carmen di Bizet, recuperata e proposta al 52° festival della valle d’Itria. La rappresentazione ha segnato la chiusura dell’evento.
Una Carmen da riscoprire al 52° festival della valle d’Itria. Il 25 luglio a Martina Franca, la prima rappresentazione al mondo del capolavoro di Bizet recuperato. Repliche fino al 2 agosto. Servizio di Clara Iatosti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
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Temi più discussi: Martina Franca, 52° Festival della Valle d’Itria: Il schiavo di sua moglie; Carmen di Bizet, la versione originale al Festival della Valle d’Itria; Martina Franca: Carmen al Festival della Valle d’Itria; Martina Franca | NOTTURNO ADRIATICO - Festival della Valle d'Itria 2026.
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