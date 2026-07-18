Il 19 luglio alle 21, nel cortile di Palazzo Ducale a Martina Franca, si terrà un concerto sinfonico nel Festival della Valle d’Itria. L’evento vedrà protagonisti i violinisti Francesca Dego e Diego Ceretta, che eseguiranno brani tra i più significativi del repertorio sinfonico. La serata unisce grandi interpreti e musica classica, con un programma che comprende composizioni di rilievo. L’ingresso è previsto nel contesto del festival estivo nella città pugliese.

Tarantini Time Quotidiano Sarà un concerto che unirà grandi interpreti e pagine tra le più significative del repertorio sinfonico quello in programma domenica 19 luglio, alle 21, nel cortile di Palazzo Ducale a Martina Franca, nell’ambito del Festival della Valle d’Itria. A guidare l’Orchestra dell’Accademia Teatro alla Scala sarà Diego Ceretta, tra i più apprezzati giovani direttori della scena internazionale, mentre il ruolo di solista sarà affidato alla violinista italo-americana Francesca Dego, che salirà sul palco con un prezioso violino Antonio Stradivari. Per entrambi si tratta del debutto al Festival della Valle d’Itria nel tradizionale Concerto Sinfonico, mentre l’Orchestra dell’Accademia Teatro alla Scala torna a Martina Franca dopo aver preso parte alle produzioni operistiche della passata edizione. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Francesca Dego e Diego Ceretta protagonisti del Concerto Sinfonico del Festival della Valle d’Itria

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