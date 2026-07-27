Fedez rompe il silenzio dopo il ricovero | Sono vivo grazie a sei sconosciuti che hanno donato il sangue

Dopo il ricovero, il rapper ha annunciato di essere tornato a casa. Ha ringraziato sei persone sconosciute che hanno donato il sangue, salvandogli la vita. Le sue parole sono state pubblicate online, dove ha condiviso di essere vivo grazie a quei donatori. Non sono stati forniti dettagli sul motivo del ricovero o sulle sue condizioni attuali. Ha concluso ringraziando chi gli è stato vicino e i donatori anonimi.

Tornato a casa, il cielo è sempre lo stesso. Orizzonti diversi ma tutti sotto lo stesso cielo. Fedez ha scelto queste parole per rompere il silenzio dopo giorni di apprensione, paura e incertezza. Il rapper milanese, 36 anni, ha pubblicato sui social il suo primo messaggio dopo il ricovero d’urgenza c he lo ha costretto a diverse trasfusioni di sangue e a ripensare completamente le sue priorità. Un post lungo, intimo, senza filtri, che restituisce la fragilità di un momento in cui la vita sembra scivolare via mentre, paradossalmente, una nuova vita sta appena iniziando: quella di Edoardo Lupo, il terzo figlio nato dall’amore con Giulia Honegger. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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Fedez rompe il silenzio dopo il ricovero riflessioni e nuove consapevolezze

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