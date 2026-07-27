Fedez ha annunciato di aver interrotto le sue attività dopo che il suo corpo gli ha indicato di fermarsi. L’artista ha cancellato i concerti previsti a Gioia Tauro e al forum di Assago a settembre. Recentemente è tornato a casa dopo un ricovero in ospedale per problemi gastrointestinali, dopo aver subito un intervento nel 2022 per un tumore al pancreas e altri ricoveri nei due anni successivi.

Da qualche giorno Fedez è tornato a casa, dopo la nuova corsa in ospedale per problemi gastrointestinali (nel 2022 fu operato per un tumore al pancreas, per poi essere nuovamente ricoverato in altre due occasioni nel 2023 e nel 2024). Le condizioni del rapper non sono critiche, ma ora deve fermarsi: i progetti per l’estate e per l’autunno devono essere rimandati a data da destinarsi. A saltare sono alcuni dj set in programma in agosto e l’atteso appuntamento per il 25 settembre al Forum di Assago. «Il mio corpo ha alzato la mano per l’ennesima volta e mi ha detto "fermati". Ora a dirmelo ci sono anche i medici, ed è quello che farò. Ma senza sconforto, anzi. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Fedez costretto a fermarsi: "Il mio corpo mi ha alzato la mano". Saltano i concerti, tra cui Gioia Tauro e il forum di Assago a settembre"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sanremo 2026 - Fedez & Masini cantano Male necessario

Notizie e thread social correlati

Fedez si ferma: «Il mio corpo ha alzato la mano»Un artista ha dichiarato di aver avuto un episodio in ospedale durante un’ultima trasfusione di sangue, momento in cui ha sentito il corpo reagire in...

Fedez si ritira temporaneamente: "Il mio corpo ha alzato la mano"Il rapper ha annunciato di aver deciso di sospendere temporaneamente la propria attività, spiegando di aver avuto un problema fisico che lo ha...