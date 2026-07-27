Federica Nargi ha indossato un abito lungo animalier, condividendolo su Instagram. La showgirl e il marito stanno trascorrendo le vacanze a Formentera, tra relax e mare. La coppia ha mostrato il look di coppia estivo, con lei che ha scelto un outfit animalier e lui in abiti casual. Nessuna altra informazione sui dettagli della vacanza o altri aspetti.

Federica Nargi seduce Alessandro Matri con un abito lungo animalier, svelandoci come creare un look di coppia perfetto per l’estate. L’ex velina di Striscia la Notizia e il marito si stanno godendo le vacanze a Formentera, fra relax e giornate al mare, ma non rinunciano allo stile. Federica Nargi seduce Matri con l’abito lungo animalier. Su Instagram li vediamo in un serata di coppia, con un look dalle vibes molto particolari. Federica Nargi indossa infatti un abito lungo e morbidissimo, con taglio kaftano, caratterizzato da un’ampia scollatura sul décolleté, arricchita con una collana. A colpire è soprattutto la stampa, perfetta per esaltare l’abbronzatura da urlo di Federica Nargi. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Federica Nargi seduce Matri con l’abito lungo animalier: il look di coppia su Instagram

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