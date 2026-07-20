Chi rivela che Alessandro Matri farà parte del cast di Ballando con le stelle: la sua compagna Federica Nargi lo istruirà bene, essendosi classificata terza due anni fa Dopo che due anni faFederica Nargisi è piazzata terza aBallando con le stelle, con Luca Favilla, adesso è il turno del suo compagno, padre delle sue figlie.Milly Carlucci ha convinto Alessandro Matri a scendere in pistae così l’ex calciatore toglierà le scarpe col tacchetto e metterà quelle da ballo, mettendosi in gioco: chissà chi lo accompagnerà in questa esperienza totalizzante. Era da tempo che circolava voce su una possibile partecipazione diAlessandro Matria Ballando con le stelle, adesso sembra quasi certo, èChia dare la notizia in esclusiva. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Ballando con le stelle, Alessandro Matri in pista: due anni fa la partecipazione di Federica Nargi

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