Favaretto trionfa nel fioretto ai Mondiali di Hong Kong battuta Errigo in finale

Da napolipiu.com 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Martina Favaretto Trionfa ai Mondiali di Scherma a Hong Kong. HONG KONG (CINA) (ITALPRESS) – In un entusiasmante finale ai Mondiali di scherma di Hong Kong, Martina Favaretto ha conquistato la medaglia d’oro nel fioretto individuale femminile. La 24enne atleta padovana, appartenente alle Fiamme Oro e attuale numero 1 del tabellone, ha superato Arianna Errigo, che ha ottenuto la medaglia d’argento, con un punteggio di 15-7. Questo risultato segna un momento storico per la scherma italiana e per Favaretto, che ha celebrato il suo primo titolo mondiale in questa competizione. Un’Eccellente Performance per l’Italscherma. Il trionfo di Favaretto rappresenta il primo titolo iridato per l’Italscherma nelle competizioni di Hong Kong e il quinto podio complessivo, un risultato straordinario. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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