Far Away replica puntata 27 luglio in streaming | Video Mediaset

Oggi, lunedì 27 luglio, è andata in onda una nuova puntata della soap turca. Alya scopre della relazione tra Cihan e Mine, e al ritorno alla villa, tutti si chiedono cosa sia successo. La puntata è disponibile in streaming.

Nuovo appuntamento oggi – lunedì 27 luglio – la soap turca Far Away. Nella puntata odierna Alya ha scoperto della relazione tra Cihan e Mine e quando tornano alla villa, tutti si chiedono cosa sia successo. Mine cerca di parlare con Cihan, ma lui non le risponde. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 49 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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Far Away 40 Episodio anticipazioni 14 luglio - Alya va a trovare Mine contro la volontà di Cihan

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