Beautiful streaming replica puntata 27 luglio 2026 | Video Mediaset

Oggi è andata in onda una nuova puntata di Beautiful, trasmessa in streaming da Mediaset. Durante l’episodio, Liam e Hope riflettono sui momenti difficili vissuti in passato, quando avevano creduto di aver perso la loro bambina. La puntata è stata trasmessa il 27 luglio 2026 e disponibile in replica.

Nuovo appuntamento oggi – lunedì 27 luglio – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna Liam e Hope ripensano ai drammatici momenti che hanno vissuto in passato, quando credevano di aver perso la loro bambina. Insieme hanno vissuto anche momento pieni di felicità, e lui si lascia travolgere dai ricordi e dai rimpianti arrivando a chiedere alla figlia di Brooke una nuova chance. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis le trovate nella pagina dedicata alla serie The Bold and the Beautiful. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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Beautiful, puntate 6-12 luglio 2026: Liam bacia Hope ma riceve un doloroso rifiuto

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