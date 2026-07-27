fa la gimkana tra le auto poi aggredisce i poliziotti

Un uomo ha percorso la strada a zigzag tra le auto, prima affiancando un'auto della Polizia stradale, poi superandola e proseguendo in corsa. Quando è stato fermato dai poliziotti, ha tentato di aggredirli.

Prima si è incollato all’auto della Polstrada. Poi, dopo averla superata, si è messo a correre andando a zigzag tra le altre auto. Infine, quando gli agenti lo hanno fermato, li ha aggrediti. Così sabato pomeriggio è finito in manette un ternano di 38 anni, già con precedenti specifici per altri episodi simili. Intorno alle 18.15, una pattuglia della polizia stradale di Camerino stava percorrendo la strada Val di Chienti in direzione Civitanova. Ma a un certo punto gli agenti hanno visto arrivare un’auto a velocità sostenuta, che si è incollata alla pattuglia. Come previsto in questi casi, i poliziotti lo hanno lasciato passare, e così lo hanno visto schizzare in avanti a tutta velocità, facendo la gimkana tra le altre vetture. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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